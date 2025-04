Nice : soirée de gala pour la remise des prix de “Clap Festival”

“Clap Festival” tiendra sa soirée de gala et de remise des prix jeudi 24 avril au cinéma Pathé Gare du sud à Nice à partir de 18h30. Relancé en 2023 par la CCI Nice Côte d’Azur, le Festival du Film d’Entreprise est devenu “Clap Festival “, concours de films institutionnels d’entreprise, qui met en avant les valeurs des entreprises azuréennes. Cette année, les courts métrages s’articulent autour du thème : “Mon entreprise engagée” et abordent l’inclusion, le mécénat, la défense du fabriqué en France… En complément, le choix d’un thème libre et de son traitement via un récit, une fiction, un documentaire, un clip permettent d’élargir le champ d’expression.

La soirée de gala dévoilera les films présélectionnés par le jury ainsi que les 5 lauréats parmi les 16 films en compétition : Cascad’à l’heure, Club des Entrepreneurs de Grasse, Ecole de la deuxième chance, Entreprises des Bois de Grasse, Les Premières Sud, Yacht Club du Port Camille Rayon, Aktisea, Lumteam, Oghar, Peradotto, Volero Le Cannet, Envie de Dire, Mutualité Française, Allo Taxi Nice Riviera, Centre Cardio Thoracique Monaco, Lou Pantail.