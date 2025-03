Nice : une soirée de soutien à l’écrivain Boualem Sansal

Nice organise aujourd’hui, mercredi 12 mars à 19h30 au Théâtre des Franciscains, une soirée de soutien à l’écrivain franco-algérien Boualem Sansal détenu en Algérie. Ce rassemblement se tiendra en présence de Christian Estrosi, maire de Nice, et des membres du Comité de soutien officiel : Irène Frain, Paule Constant, Laurent Seksik, Jacques Ferrandez et Élisabeth Maisondieu-Camus. L’écrivain franco-algérien a été arrêté le 16 novembre à l’aéroport d’Alger par les autorités algériennes. Accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat pour ses propos sur l’appartenance de l’Ouest algérien au Maroc, il s’est vu notifier le 26 novembre un mandat de dépôt par la justice algérienne.

Le 28 novembre dernier lors du Forum culture et transition écologique pour une Méditerranée durable à la Villa Masséna, Boualem Sansal initialement invité à l’évènement pour tenir une conférence, s’est vu décerné par la Ville de Nice le titre de citoyen d’Honneur lors d’une cérémonie organisée pour demander sa libération. Le comité de soutien, créé à l’initiative de la Revue politique et parlementaire, présidé par Catherine Camus, fille d’Albert Camus, demande aux autorités françaises de tout mettre en œuvre pour que Boualem Sansal soit libéré le plus rapidement. Dans un climat de tension croissante, l’Algérie a suspendu l'activité de son consulat dans la métropole azuréenne.