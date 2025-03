Nice-Sophia : l’offre de transport s’étoffe à la rentrée

Des bus supplémentaires à la rentrée sur la ligne Nice-Sophia. A compter du lundi 26 août, la Région augmentera l’offre de transport entre Nice et la technopole de Sophia Antipolis. En réponse aux attentes des salariés et étudiants qui empruntent quotidiennement la ligne régionale 630, les trajets desservant la Promenade des Anglais vont être plus nombreux est-il annoncé dans un communiqué.

Le matin, des départs complémentaires depuis le milieu de la promenade des Anglais sont ajoutés pour augmenter l’offre en heure de pointe : 5 départs supplémentaires entre 6h20 et 8h30 soit 1 car toutes les 10 minutes en moyenne

Le soir, tous les cars desserviront le centre-ville de Nice (place Masséna)