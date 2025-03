Nice : un stage de découverte des jeux vidéo avec ISART

Un stage gratuit de découverte de l’industrie du jeu vidéo accessible aux jeunes de classe de seconde de la métropole niçoise : c’est ce que proposent l’association Nice Start(s) Up et l’école de jeu vidéo ISART Digital. Pour répondre à l’appel du gouvernement à soutenir la jeunesse dans leur démarche d’orientation (l’opération 1 jeune, 1 solution), le pilier niçois de French Tech Côte d’Azur et ISART, école de jeux vidéo internationale installée à Nice Méridia, ont monté un stage sur la découverte des secrets de fabrication d’un jeu vidéo, stage qui aura lieu du lundi 17 juin au vendredi 21 juin dans les locaux de l’école. (Photo DR).

Au programme sont inscrits la découverte de l’industrie du jeu vidéo, des interventions de professionnels, une découverte du code, la mise en pratique… Le stage devrait permettre de connaître les catégories de métiers du secteur, de s’initier aux bases du code appliqué au jeu vidéo, d’avoir une première approche graphique, de repérer les pré-requis nécessaires aux métiers du design (conception de gameplay) ainsi que de rencontrer des startups, des profils inspirants et de leur poser des questions ou encore de travailler en équipe sur des minis projets ludiques et éducatifs. Tout un ensemble qui vise à fournir aux jeunes lycéens et lycéennes un aperçu concret de ce qu’implique une carrière dans le jeu vidéo.

Pionnière depuis 23 ans dans l’enseignement supérieur des métiers créatifs et technologiques du Jeu Vidéo et de l’Animation 3D-FX, ISART Digital, école internationale basée à Paris et à Montréal a ouvert à la rentrée de 2023 un campus à Nice qui avance de solides ambitions d’extension. L’école est classée 2e meilleure école au monde par le site américain GAMEducation.

Pour le stage, les inscriptions sont ouvertes, mais autant dire qu'il est urgent de se presser : il n’y a que 15 places ouvertes pour cette session qui se déroulera dans les locaux d’ISART, au 63 avenue Simone Veil à Nice