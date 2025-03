Nice Start(s) Up : Afterwork Art & Innovation

Un Afterwork sur l'Art & l'Innovation : c’est ce que proposent Nice Start(s) Up avec David Mascarel et Jean-Baptiste Pin les co-fondateurs de Diapo Gallery, 1ère galerie d'art spécialisée dans les œuvres NFTs. Le rendez-vous est donné demain mardi 26 mars, à 19 heures à la Galerie Diapo, 62 rue Pierre de Coubertin à Nice. Nice Start(s) Up en profitera pour présenter ses membres, Isart DIigital, e-artsup Nice, Play Azur, #CityTourGame et Game and Rules en présence de Magali Altounian qui viendra présenter les actions menées en matière d’Industrie Culturelle & Créative au sein du développement économique de la Métropole Nice Côte d'Azur.