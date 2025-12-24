Nice : la startup Les Sherpas recrute 250 professeurs particuliers

Les Sherpas, start-up française du soutien scolaire, déploie une campagne de recrutement d’envergure à Nice. L’entreprise annonce l’ouverture de 250 postes de professeurs particuliers dans la métropole niçoise afin de répondre à une demande en forte croissance de la part des familles. Mathématiques, français, langues, aide aux devoirs ou préparation aux examens : les besoins couvrent un large spectre de disciplines, du collège à l’enseignement supérieur. (Photo DR)

Avec près de 367.000 jeunes scolarisés et plus de 69.000 étudiants, Nice constitue un bassin éducatif particulièrement dynamique estime la startup. Déjà présente dans la région, Les Sherpas accompagne aujourd’hui 40.000 familles à l’échelle nationale et s’appuie sur un réseau de 4.000 professeurs certifiés. L’objectif affiché est de renforcer l’accès à un soutien scolaire personnalisé, fondé sur une sélection rigoureuse des enseignants et une pédagogie adaptée à chaque élève, tout en professionnalisant un secteur longtemps marqué par l’informel.

Pour les candidats, cette campagne représente aussi une opportunité de revenu complémentaire souple et encadrée. Les professeurs fixent librement leurs tarifs, généralement entre 20 et 40 euros de l’heure, bénéficient d’un paiement sécurisé et d’outils numériques pour gérer leurs cours. Étudiants, enseignants, actifs en reconversion ou jeunes retraités peuvent ainsi organiser leur activité selon leurs disponibilités, avec un accompagnement pédagogique et humain assuré par la plateforme. Une formule flexible qui séduit dans un contexte économique tendu, tout en répondant à un besoin éducatif croissant sur le territoire niçois.