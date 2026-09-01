La nouvelle municipalité d'Éric Ciotti double la durée de gratuité sur les voies publiques. Cette mesure, qui entre en vigueur aujourd'hui mardi 1er septembre, est estimée à un coût de 3 millions d'euros de recettes en moins pour la ville.

À partir d'aujourd'hui, mardi 1er septembre, les automobilistes niçois bénéficient de 2 heures de stationnement gratuit consécutives en surface, contre 1 heure auparavant. Celà à condition de se munir d'un ticket délivré par horodateur ou via l'application PayByPhone. Cette mesure, promesse électorale du maire UDR Éric Ciotti, s'accompagne d'une avancée de l'horaire de gratuité du soir, désormais fixé à 19h au lieu de 20h, et d'une grille tarifaire harmonisée entre quartiers pour les stationnements payants au-delà des deux heures.

Accueillie favorablement par de nombreux commerçants et usagers, la mesure est toutefois critiquée par l'opposition écologiste, qui y voit une politique "du tout voiture " au détriment du développement des transports en commun, tandis que la municipalité en évalue le coût à environ 3 millions d'euros de recettes en moins.