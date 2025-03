Nice : SWY’eat engage la révolution des Avis dans la restauration

Dans un monde où près de 70 % des Français se fient aux avis en ligne pour prendre des décisions d'achat, la fiabilité de ces derniers est plus que jamais mise en question. La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) estime que 35 % des avis en ligne contiennent des anomalies, avec des conséquences significatives pour les restaurateurs qui voient 74 % des internautes renoncer à venir dans leur établissement suite à la lecture d'un avis négatif. Face à ce constat, deux jeunes passionnés de gastronomie, Alexandre Peyratoux, 27 ans, ancien de SKEMA et Harry Zephir, 26 ans, licence de marketing digital, ont lancé SWY’eat, un réseau social d'avis certifiés, visant à transmettre l'expérience culinaire en toute confiance et authenticité. (Photo DR)

SWY’eat se présente comme le premier réseau social entièrement dédié au monde de la restauration, avec une promesse simple mais ambitieuse : restaurer la confiance dans les avis en ligne grâce à des commentaires 100 % certifiés. En mettant l'accent sur la transparence et la certification des avis par la géolocalisation, cette plateforme affiche une ambition : permettre aux restaurants locaux de se démarquer et aux gourmets de partager leur expérience tout en découvrant de nouvelles adresses authentiques et de qualité. Un vrai repère au bout des doigts.

Ce qu’apporte l'application SWY’eat ? Une expérience ludique et fiable grâce à l'intégration de technologies sophistiquées comme la géolocalisation des avis est-il souligné. Un début. Car l'équipe prévoit de développer de nouvelles fonctionnalités basées sur les retours de la communauté et de créer une interaction dynamique entre clients et restaurateurs.

Pour les restaurateurs, SWY’eat offre d’abord une solution contre les faux commentaires et les notations biaisées grâce à un système d'évaluation innovant. Les clients sont invités à attribuer deux notes distinctes, l'une pour la qualité et l'autre pour le service, évitant ainsi qu'un seul aspect négatif n’impacte l'évaluation globale. La plateforme permet également aux restaurants de partager directement leur menu, leurs recettes et de communiquer de manière plus authentique avec leur clientèle.

Les clients, quant à eux, bénéficient de fonctionnalités telles que des concours de recettes interactifs, des profils personnalisés et des récompenses exclusives pour les membres les plus actifs. Sur ces bases, l'aventure SWY’eat, démarrée en 2021, compte continuer à s’ancrer à Nice pour porter ensuite ses grandes ambitions : devenir un acteur majeur sur le marché de la restauration, en s’étendant à d'autres métropoles françaises et, à terme, en s’internationalisant en Europe. Le pari est lancé.