Nice : taux d’imposition et Gare du Sud en Conseil municipal

Deux sujets vont dominer la prochaine séance publique du Conseil municipal de Nice demain, jeudi 18 décembre à partir de 9h30 en mairie principale : le vote du budget primitif du budget principal pour l'exercice 2026 et le projet de centre culturel à la Gare du Sud. Concernant le budget, année d’élection y incite fortement, il n’est envisagé aucune augmentation des taux de fiscalité locale tandis que les tarifs municipaux seront maintenus.

Pour la Gare du Sud, il s’agit de la résiliation anticipée du bail emphytéotique administratif. Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature, avec la société IR et la société MEDITERRANEO ICE, d'un protocole transactionnel portant sur la résiliation anticipée du Bail Emphytéotique Administratif de la Halle de la Gare du Sud, dans l'objectif de permettre l'installation d'un centre culturel.

