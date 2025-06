Nice : les temps forts du Sommet de l’Océan

C’est un événement historique sans précédent pour Nice. Par son ampleur. Le sommet UNOC, du 9 au 13 juin, réunit plus de 150 délégations, une cinquantaine de chefs d’État, les 193 pays membres de l’ONU ainsi que des représentants de l’Union européenne, des scientifiques, ONG, acteurs économiques et membres de la société civile. Un événement sans précédent aussi par ses enjeux autour de son thème majeur : accélérer l’action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l’océan. A l’heure d’un dérèglement climatique qui s’accélère, la protection des océans tient de la survie de l’humanité. (DR : l’arrivée au port du grand catamaran bateau-musée Art Explora, qui sera pour la première fois à Nice et a rejoint les autres bateaux à quai pour le sommet).

La conférence propose des sessions plénières, des dialogues thématiques (“Ocean Action Panels”) et des espaces d’engagement réunissant gouvernements, institutions internationales, ONG, scientifiques, entreprises, peuples autochtones et communautés locales. Cette diversité d’acteurs favorise la création de coalitions, la synergie des initiatives et l’émergence de solutions innovantes. Il s’agit d’identifier et de mettre en œuvre des solutions concrètes face aux défis majeurs : changement climatique, pollution plastique, acidification, surpêche, et de soutenir la réalisation de l’Objectif de Développement Durable n°14. De grandes ambitions.

Mais déjà, avant le coup d’envoi du 9 juin, une montée de ce vent de l'océan se fait progressivement à travers de multiples événements. D’abord l’ouverture de “La Baleine” au Palais des Expositions dès le lundi 2 juin et jusqu’au 13 juin. C’est un lieu incroyable qui offre une immersion au coeur des océans et qui est destiné tant au grand public qu’aux participants de l’UNOC (la baleine leur sera entièrement réservée exceptionnellement le 8 juin). Ensuite le One Ocean Science Congress qui réunit du 4-6 juin plus de 2.000 scientifiques dans le but de présenter une base solide pour les discussions du sommet.

D’autres événements sont également au programme en prélude à l’ouverture du sommet. Ainsi pour le Blue Economy and Finance Forum (7-8 juin) à Monaco qui traite d’un volet essentiel : celui du financement permettant de restaurer la santé de l'océan et d’accélérer la transition vers une économie bleue durable et régénérative. La Coalition Ocean Rise & Coastal Resilience Conference (7 juin, Nice), qui réunit les villes et régions côtières qui sont confrontées à l'élévation du niveau de la mer. Pour trouver des solutions, la coalition rassemble des villes, des régions et des petits États insulaires en développement, dont les communautés abritent la plupart de la population mondiale directement touchée par la montée des eaux d’ici 2100. Vient s'ajouter aux temps forts, dans le volet convivialité, le spectacle des 2025 drones, ce vendredi soir, 6 juin, face à la Prom. Unique.

En tant que pays hôte de ce sommet, la France entend affirmer son leadership maritime, promouvoir la diplomatie océanique et fédérer les dynamiques scientifiques et politiques. Avec un but : faire de la préservation de l’océan la norme, et non plus l’exception, en s’appuyant sur un tissu scientifique de référence et une forte présence maritime mondiale. Un des enjeux majeurs de ce sommet de Nice.