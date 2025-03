Nice : Tiya Atwi, directrice du nouveau campus de l’IPSSI à 21 ans

Ce sera bientôt la première rentrée niçoise pour l'IPSSI. L’école d’informatique et de cybersécurité s’installe dans 500 m2 de locaux neufs situés en plein cœur de NouvelR et près des transports Grand Arenas. Elle y accueillera ses premières promotions lors d’une rentrée officielle le 12 novembre. Elle attend 11 promotions avec 6 spécialités différentes :

post bac : informatique et développement

bachelor (L3) : administration réseaux et securité, administration réseaux et devOps, développeur application et web

mastères (M1/2) : cybersécurité, intelligence artificielle et Datas

Fondée en 1998 et basée à Paris, Marne-la-Vallée, Saint-Quentin-en-Yvelines, Lyon et Montpellier, IPSSI a joué à fond la jeunesse pour son nouveau campus niçois en plaçant à sa direction Tiya AtwiI. Âgée de 21 ans seulement, elle marque l'histoire de l'établissement en devenant la plus jeune directrice de campus de l’école. (Photo DR : le nouveau campus niçois d'IPSSI)

Diplômée d'un Bachelor en Analyse Géographique au Canada, Tiya Atwi a su démontrer des compétences académiques et professionnelles de haut niveau, note l’IPSSI. Avant de rejoindre le groupe, elle a travaillé pendant un an et demi dans une entreprise de construction où elle a occupé le poste de manager de bureaux. Ses responsabilités comprenaient la gestion des ouvriers et leur affectation sur les chantiers, la supervision du personnel, l'élaboration des budgets, la rédaction des comptes rendus de chantier, la tenue de réunions sur l’avancement des travaux et l’organisation de grands événements d’entreprise.

La nomination de Tiya Atwi, poursuit l’IPSSI, s'inscrit dans la volonté de l’école de dynamiser son offre éducative et de renforcer son ancrage régional. Sous sa direction, le campus de Nice entend développer des partenariats stratégiques avec les entreprises locales, favoriser l'innovation pédagogique et encourager l'entrepreneuriat parmi les étudiants. Une nomination qui eest présentée également comme un signal fort de l'engagement d’IPSSI en faveur de la diversité et de l'inclusion ainsi que de l’ouverture à de nouveaux talents.