Nice : Tony Parker consacré comme “Légende du Sport”

Après Michel Platini et Marie-José Pérec, c’est Tony Parker qui sera mis à l’honneur par le Musée National du Sport à Nice. Le premier basketteur français à avoir conquis l'Amérique, pays de référence du basket, sera l’invité le 9 juin prochain du musée niçois. Comme Michel Platini et Marie-José Pérec, il sera consacré “Légende du Sport”. A cette occasion, il mènera une masterclass le vendredi 9 juin à 17h30 à l’Opéra de Nice. Dans ce lieu d’exception, Tony Parker se livrera face au public et dévoilera les secrets de son immense carrière. Gratuit, sur inscription (évènement limité à 650 personnes).

Le parcours de Tony Parker est en effet légendaire. Après des débuts prometteurs dans le championnat de France, il est drafté en 2001 par les Spurs de San Antonio, club avec lequel il sera sacré champion NBA à quatre reprises. Sélectionné six fois au All-Star Game, il est également le premier joueur européen récompensé par un titre de MVP (meilleur joueur) des finales NBA (2007).

Meneur et véritable star de l'équipe de France, il a porté les Bleus jusqu’au titre de champion d’Europe en 2013. Il est, de par ses statistiques et son palmarès, considéré comme le meilleur basketteur français de tous les temps. S’il détient l'un des plus grands palmarès du sport et compte parmi les personnalités préférées des Français, sa notoriété est encore plus grande outre-Atlantique : le 12 août prochain, TP deviendra le premier Français à faire son entrée au Hall of Fame, le Panthéon du basket américain.

Également homme d’affaires et véritable symbole de réussite sportive et extra-sportive, il est depuis 2014 président et actionnaire majoritaire de l’ASVEL Lyon-Villeurbanne. En quelques années seulement, il a hissé ce club historique vers les sommets français et européens. Impliqué dans de nombreux autres projets, et alors qu’il vient tout juste de franchir le cap des 40 ans, Tony Parker continue d’écrire sa légende sur et en dehors des parquets… C'est pourquoi le Musée National du Sport a souhaité rendre hommage à cette carrière exceptionnelle en le consacrant en tant que "Légende du sport", une distinction honorifique, réservée aux plus grands sportifs français de l'histoire.