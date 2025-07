Nice : le Top 30 des restaurants les mieux notés

Les avis laissés par les usagers ont de plus en plus d’importance dans le choix d’un achat. Cela est particulièrement utilisé dans le choix d’un nouveau restaurant. De nouveaux classements apparaissent ainsi, qui prennent en compte les avis et notes laissés par ceux qui sont passés avant eux devant ces tables. Des classements qui diffèrent souvent des guides traditionnels et ouvrent ainsi à de nouvelles expériences culinaires. C’est le cas pour le Top 30 des meilleurs restaurants les mieux notés à Nice que vient de sortir Sunday Stars, leader des solutions de paiement pensées pour les restaurants.

Pour établir ce classement, il a analysé les notes Google Reviews d’une centaine de milliers d’établissements français à l’aide d’un algorithme sur mesure, prenant en compte la note moyenne, le volume d’avis, et appliquant une pondération qui valorise les très bonnes notes tout en limitant les effets de masse. Les enseignements de l’édition 2025 pour Nice ? Trois restaurants sortent du lot cette année : Les Amoureux, La Cantine de Mémé et Le Bouchon. “Cuisine méditerranéenne, accueil chaleureux et constance des avis sont les clés du succès niçois” note Sunday Stars. Le classement complet à voir ci-dessous. A chacun de donner son avis après test.