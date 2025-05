Nice : le tour de vis Airbn au Conseil municipal

Conseil municipal demain, vendredi 23 mai, à partir de 9 heures à Nice en mairie principale. A l'ordre du jour, des délibérations liées au Compte financier unique 2024 et à l'organisation de l'UNOC et de la coalition des villes littorales et régions côtières (approbation des conventions). Parmi les questions qui seront suivies, celle qui concerne l'encadrement des locations meublées touristiques avec un "tour de vis" Airbnb abaissant le nombre de jours de location autorisées pour les résidences principales de 120 à 90 jours.

Au programme également le Palais des Arts et de la Culture qui sera niché dans le palais des expositions, le futur de la Villa Paradiso, le projet d'aménagement et de Développement durable dans le cadre de la révision générale du Plan Local d'Urbanisme. Sans oublier ce qui sera suivi de près, 33 délibérations portant attribution de subventions à 191 associations pour un montant de plus de 2,3 millions d’euros. Comme d'habitude, la séance sera diffusée en live sur le site web de Nice.