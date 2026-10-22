Nice : on tourne sur les quais

Natalie Portman et Jonathan Bailey sont à l’affiche de "Pumping Black", thriller psychologique sur le dopage dans le cyclisme. Pour laisser la place aux vélos, le tournage ferme à la circulation le quai des États-Unis et le quai Rauba-Capeu ces 21 et 22 octobre.

Portique de départ siglé "The Tour ", tribunes, stands, drapeaux dorés et peloton de cyclistes au physique affûté : le bord de mer niçois a pris des airs de Grande Boucle. Entre le cours Saleya et la place Guynemer, l’équipe de "Pumping Black" tourne les 21 et 22 octobre des scènes de ce thriller psychologique consacré au dopage dans le cyclisme de haut niveau. Réalisé par l’Américaine Mimi Cave et produit par la société française Firstep Films, le long-métrage réunit Natalie Portman et Jonathan Bailey, entourés de nombreux figurants azuréens. Il raconte l’histoire de Taylor Mace, un cycliste de 35 ans rattrapé par l’âge, pris en main par une médecin animée par sa propre soif de victoire et de pouvoir. Commencé à la mi-octobre, le tournage s’achèvera le 31 octobre. Il passe aussi par Sospel et par le col du Lautaret, dans les Hautes-Alpes, et la sortie du film est prévue l’an prochain.

Jusqu’à ce jeudi soir, les chaussées du quai des États-Unis et du quai Rauba-Capeu sont interdites à la circulation de 8 h à 18 h. Une séquence supplémentaire est prévue ce jeudi rue des Ponchettes. Une déviation est mise en place du quai Lunel vers la rue de Foresta, et un filtrage permet le passage des riverains et des livreurs. Les piétons peuvent circuler sur les trottoirs, mais ils sont ponctuellement retenus le temps des prises de vues.