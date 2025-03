Nice : Transcan Eco City rachète Lelien, service historique de livraison à vélo

A Nice, Transcan Eco City a annonce début janvier le rachat de l'entreprise Lelien, spécialisée dans la livraison du dernier kilomètre par des vélos cargo et avec laquelle elle travaillait déjà. Lancé il y a 14 ans par Maxime Le Nocher, Lelien a ouvert sur la Métropole la page de ce type de service écologique. Partie avec quelques dizaines de livraisons mensuelles, la société est montée régulièrement en puissance avec aujourd'hui un rythme de plus de 2.000 livraisons par mois et des services assurés principalement sur Nice mais également sur d'autres villes de la Côte comme Cannes. A travers ce rachat, Maxime Le Nocher compte franchir une nouvelle étape et passer à la vitesse supérieure que ce soit dans la livraison de fret, de surgelés, dans le service pour les hôtels, les plages tout en gardant ses services de messagerie, ou de livraison des particuliers et des commerces.