Nice : transmission-accélération chez WIT (Smart building)

Changement d’actionnaire chez WIT à Nice. Le spécialiste du pilotage énergétique des bâtiments (100 collaborateurs, plus de 15 M€ de chiffre d’affaires en vue en 2024) a annoncé l’entrée au capital de LT Capital et bpifrance via son fonds Energie Environnement 2 dans le cadre de sa transmission à l’équipe de management emmenée par Fabienne Gastaud, directrice générale. Un passage de relais du fondateur, Georges Duffau, qui vient se conjuguer avec la mise en action de son Projet Cap 2030 d’accélération sur les marchés du Smart Building et du Smart Water. (Photo DR : l'équipe des Witiens et des Witiennes).

Smart Building et Smart Water

WIT a été créé en 1984 à Nice, dans un garage (comme toute bonne startup), sur un concept de télégestion des bâtiments. A l’époque, c’était le Minitel qui était utilisé comme outil d’exploitation et de pilotage à distance d’installations techniques. Quarante ans après, la société a bien grandi et propose des solutions technologiques à haute valeur ajoutée dans la mesure, le pilotage et l’analyse de données d’installations techniques, via son catalogue produits, son offre digitale et ses prestations de service.

Sur le marché du Smart Building, son secteur de prédilection (90% de son CA), WIT propose des solutions connectées pour améliorer la performance technique et énergétique des bâtiments (publics, tertiaires ou résidentiels) tout en garantissant confort et sécurité à ses occupants. Sur le marché du Smart Water, ses solutions permettent de surveiller, piloter et contrôler les réseaux d’eaux potables et usées (assainissement, production et distribution d’eau potable).

Le projet CAP 2030

Sur ces deux créneaux, WIT avait décidé d’accélérer. C’est l’objectif du projet CAP 2030. Il vise à développer une nouvelle génération de solutions innovantes pour préserver les ressources énergie, eau et limiter les risques environnementaux, à développer l’export via ses filiales en Italie et en Suisse ainsi qu'à augmenter sa capacité technologique et d’innovation. Pour disposer du maximum de chances de réussir, Georges Duffau a décidé d'organiser sa transmission, en cédant à la fois à de nouveaux investisseurs et à ceux qui œuvrent à la réussite de WIT au quotidien : les Witiens et Witiennes.

Fabienne Gastaud prend la présidence

Avec cette nouvelle organisation du capital. LT Capital devient l’actionnaire de référence à travers son fonds FPCI LTC IV. A ses côtés le fonds France Investissement Energie Environnement 2 de Bpifrance, ainsi que l’équipe de direction et à terme tous les collaborateurs qui le souhaitent (une part du capital leur est réservée et devrait être répartie d’ici la fin de l’année). Trente-quatre ans après son arrivée en tant qu’ingénieur, Fabienne Gastaud, actuelle DG, prend la présidence de la société,

C’est pour elle la v2 de WIT qui commence avec le même slogan qui a fait le succès de la v1 : "l’homme est au cœur de l’entreprise et non pas à son service !". Georges Duffau, parle de son côté d’un “changement dans la continuité” en ajoutant “l’aventure continue, à WIT d’accélérer en gardant la main sur son avenir”.