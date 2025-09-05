Nice : Tribute to Riviera veut faire rayonner l’art de vivre azuréen

​​Un nouvel événement pour célébrer l'art de vivre azuréen : le Festival Tribute to Riviera. Il aura lieu du 25 au 28 septembre à Nice et promet de rassembler les univers les plus inspirants de la Côte d’Azur (avec quelques invités parisiens ayant un ancrage local), sur plus de 250 m² au sein de la galerie “Espace à Vendre”, à deux pas de l’avenue Jean Médecin et de la gare Thiers. Pendant trois jours, du 26 au 28 septembre, le grand public pourra découvrir, goûter, tester, acheter et s’immerger dans le lifestyle azuréen le temps d’une shopping party géante.

L’agence de communication reprazent Riviera, qui lance cet événement en partenariat avec Initiatives Côte d’Azur et le salon Who’s Next, compte faire rayonner ainsi les talents locaux dans un format festif, convivial et expérientiel allant du Collectionneur Lunetier à Pan Bagnat PNBT, en passant par Ervée, Atelier 79, les Éditions Gilletta ou encore Studio Clandestin, Onivo Cosmetics, Volgara Bijoux...

Mais le Festival Tribute to Riviera ne se limite pas à une expérience grand public. Il se veut aussi un catalyseur de synergies professionnelles entre marques, distributeurs, acheteurs et prescripteurs, auxquels la journée du jeudi 25 septembre sera consacrée. Elle offrira un programme avec des rencontres, du networking, des talks thématiques animés par des experts (entrepreneuriat, retail, IA, communication…), ainsi que des panels de discussion.

Deux soirées hors les murs, organisées dans des lieux encore tenus secrets – dont une en partenariat avec le collectif niçois Club Sonore, pour une ambiance 100 % good vibes est-il ajouté – viendront également rythmer le festival les vendredi 26 et samedi 27 septembre. Un partenariat avec Pony Mobility permettra à tous de se rendre au festival de façon simple (et stylée). Des trajets en vélo ou trottinette partagés seront accessibles avec des avantages exclusifs pour les exposants et les visiteurs

Dans la continuité du festival, reprazent a également lancé son podcast : Le Pari(s) de la Riviera, en collaboration avec Audio Pictura x Wave Storia, pour explorer l’énergie des nouveaux arrivants parisiens sur la Riviera. Pour l’agence de communication, une occasion supplémentaire de “faire entendre la voix d’un sud en pleine effervescence”.