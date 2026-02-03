Nice : trois événements en un pour l’ISCOM

À l’occasion de la remise des diplômes de sa première promotion 100 % niçoise, ISCOM Nice (Institut supérieur de communication et publicité) célèbre vendredi 6 février à partir de 19h30 un triple événement : ses quatre ans d’implantation à Nice, le 40éme anniversaire de l’ISCOM et l’entrée dans la vie professionnelle de ses nouveaux diplômés, sa première promotion niçoise. Organisée au Crowne Plaza Nice Grand Arénas, la cérémonie réunira étudiants, familles, enseignants, partenaires économiques et institutionnels autour d’une soirée officielle suivie d’un cocktail, animée par Najim Ziani, acteur, animateur et humoriste.

Plusieurs personnalités viendront témoigner de parcours d’excellence et d’innovation, parmi lesquelles le nageur multi-médaillé Alain Bernard, Vincent Pillet (DGA Useradgents, expert digital et IA, alumni ISCOM) et Cécilia Vezies (Nikki Beach Hospitality Group). La soirée mettra en lumière le rôle croissant du campus niçois dans la formation aux métiers de la communication, du marketing et du digital, au sein d’un réseau fort de 25.000 alumni, véritable marqueur de l’influence de l’ISCOM dans la filière communication en France.