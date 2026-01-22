Nice : Ulrika Byttner, nouvelle directrice de la Villa Arson

Ulrika Byttner est la nouvelle directrice de la Villa Arson à Nice, six mois après le départ de Sylvain Lizon pour la direction de l’École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Elle vient d’être nommée par la ministre de la Culture Rachida Dati, après avis du conseil d’administration de l’établissement. Aujourd’hui composante de l’Université Nice Côte d’Azur, la Villa Arson est à la fois une école nationale supérieure d’art et un centre d’art contemporain qui font référence. Cette nomination intervient alors que l’établissement niçois traverse quelques turbulences et fait de nouveau face à des dénonciations de comportements problématiques des personnels, allant du harcèlement verbal aux attaques physiques. (Photo DR).

Née en Suède, Ulrika Byttner (58 ans) s’est installée en France après un premier cursus en sciences politiques à l’Université de Göteborg, avant d’intégrer l’Institut supérieur des arts et du design de Toulouse, où elle obtient le Diplôme national supérieur d’expression plastique. Artiste de formation, reconnue notamment pour son travail autour du dessin, elle a exposé dans de nombreux musées, centres d’art et galeries en France et à l’international. Parallèlement à sa pratique artistique, elle a développé une solide expérience de direction dans l’enseignement supérieur artistique. Depuis 2022, elle dirigeait l’École supérieure d’art et de design Le Havre-Rouen (ésadhar), où elle a élargi les formations aux arts numériques et aux pratiques curatoriales, tout en lançant des projets innovants comme un master de design textile et en renforçant les partenariats territoriaux et internationaux.

Auditrice du Cycle des Hautes Études de la Culture, membre du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels (CNESERAC) et co-présidente de l’Association nationale des écoles supérieures d’art (ANdÉA), Ulrika Byttner aura pour mission de conforter la Villa Arson comme un lieu d’excellence et de recherche ouvert à la diversité des pratiques artistiques contemporaines. Elle devra également renforcer son rayonnement international, son ancrage dans la vie culturelle niçoise et son intégration au sein d’Université Côte d’Azur, tout en fédérant les communautés étudiantes et enseignantes autour de valeurs communes.