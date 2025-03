Nice : un jardin public inauguré au coeur du quartier de l’Arénas

Dans la ligne de la stratégie de revégétalisation de Nice annoncée au dernier MIPIM de Cannes par Christian Estrosi, maire, un jardin public de 5.700 m2 a été inauguré hier au cœur du quartier de l’Arénas entre l’avenue des Grenouillères et la rue Coste, derrière l’hôtel Sheraton. Plus de 300 arbres, issus d’espèces peu consommatrices en eau, ont été plantés, tandis qu’ont été aménagés une piste cyclable et des parcours piétons. À l’automne 2024, une seconde phase de travaux serra engagée pour le verdissement du boulevard Luciano, avec dépollution et amélioration des propriétés du sol.