Nice : un second réseau de géothermie dans la plaine du Var

IDEX Territoires, qui avait remporté le contrat de délégation de service public pour le quartier Nice Méridia, a été retenu pour la réalisation d’un second réseau de géothermie dans la plaine du Var. Le Conseil métropolitain, après une procédure de mise en concurrence, l’a retenu pour créer et exploiter le réseau de chaleur et de froid dans l’écoquartier Parc Méridia. Pour rappel, le Parc Méridia comprendra sur près de 64 ha une grande mixité de programmation avec à la fois des logements, des activités économiques et commerciales, un pôle santé et des équipements publics de proximité.

Comme sur Nice Méridia, le système de géothermie prélève cette énergie totalement décarbonée à partir de la nappe alluviale du Var à 16°C toute l’année, en faisant circuler l’eau jusqu’à une centrale qui permet de transférer la chaleur ou la fraîcheur de l’eau vers les réseaux, avant de restituer intégralement cette eau au milieu naturel. La création de ce nouveau réseau géothermique s’accompagnera d’une production d’électricité notamment grâce à l’autoconsommation de l’électricité photovoltaïque produite en toiture des bâtiments. En complément une mission d’optimisation et de pilotage énergétique du quartier via les smartgrids est prévue, tout comme la création d’une communauté énergétique de quartier ou encore un très innovant “contrat de performance énergétique”.