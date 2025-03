Nice : un séminaire consacré à la gestion des données départementales

Faciliter la coopération entre l’État et les Départements sur l’échange des données pour évaluer et piloter les politiques publiques des départements, mais aussi pour faire de la prospective, de l’innovation et anticiper au plus près les besoins des administrés : c’est l’objectif du projet “Départements Data” qui sera au programme de la commission Innovation, Numérique et Intelligence Artificielle de Départements de France (DF) qui se réunit mercredi 7 février à 9 heures au CADAM de Nice. Ce projet part d’un constat majeur : il existe actuellement une relation asymétrique avec les grandes administrations utilisatrices des données. Elles collectent les informations départementales en années N et les restituent, au mieux, en N +2.

Départements de France souhaite aussi depuis plusieurs années une coopération plus efficace, notamment avec l’État, en matière d’échange et de partage et de réutilisation de données qui permettrait une évaluation et un pilotage des politiques publiques plus fin, mais également de rééquilibrer les échanges de données avec l’État.

Les objectifs de ce séminaire consacré aux stratégies de gestion des données départementales :