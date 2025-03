Nice : une conférence sur les nouvelles perspectives des Transports Italie-France

L’Aéroport de Nice Côte d’Azur en collaboration avec la Chambre de Commerce Italienne de Nice, organise mardi 6 février à 17h00 au Terminal 1 de l’Aéroport (salle Montréal du centre d’affaires) , une conférence sur les enjeux et les nouvelles perspectives des transports entre l’Italie et la France. Cette initiative vise à soutenir le développement des relations transfrontalières à travers les moyens de transports reliant nos deux pays voisins. Une attention particulière sera accordée à l’impact et au potentiel des liaisons ferroviaires qui connectent nos territoires. L’inauguration de la nouvelle gare Nice Saint-Augustin, située à proximité immédiate de l’Aéroport de Nice Côte d’Azur, sera au cœur de la rencontre.

Des représentants des administrations et du département des deux côtés de la frontière partageront leurs visions sur l’état actuel des connexions entre les réseaux ferroviaires et aériens du bassin transalpin franco-italien. Inscription par mail à fanny@ccinice.org .