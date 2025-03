Nice : une journée organisation JO et droits des femmes

Une journée dédiée à la fois à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et à la Journée internationale des droits des femmes : c’est ce que la Direction interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Sud-Est organise le 8 mars à partir de 9 heures au Musée national des sports à Nice. Mineurs sous main de Justice, mineurs de l’Aide sociale à l’Enfance, professionnels, partenaires institutionnels, sportifs et sportives, se retrouveront pour s’associer, échanger et transmettre des valeurs de respect, d’égalité et de partage. Une centaine de personnes sont attendues.