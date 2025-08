Nice : une licence de taxi vendue aux enchères en ligne pour 405.381 €

Annoncée par Agorastore, la vente historique de la première licence de taxi aux enchères publiques en ligne, en France, sur sa marketplace, s’est faite sur un prix de 405.381 € et a été remportée par un entrepreneur de la région. Cette vente, effectuée par la ville de Nice, a été réalisée en juin et a attiré de nombreux acheteurs. Sur un prix de départ de 278.487 €, les acquéreurs potentiels ont pu enchérir du 20 juin au 30 juin pour l'achat de la licence de taxi n°332, sur la ville de Nice, permettant le stationnement et la mise en circulation sur la voie publique.

Agorastore explique que la vente a été rendue possible grâce à l’évolution de la loi du 28 février 2022, visant à moderniser la régulation de la vente de biens incorporels. L'article 5 de cette loi a été modifié, permettant désormais les ventes aux enchères publiques de biens incorporels, tels que les licences de taxi. A noter que le prix final ne concerne que la licence (pas le taxi donc) et que viennent s’ajouter 5% pour les droits d’enregistrement et une taxe de 1.050 € à régler auprès de la ville de Nice.