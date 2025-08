Nice : une Maison départementale du climat dans l’Abbaye de Roseland

L’Abbaye de Roseland à Nice va peut-être abriter une Maison départementale du climat. C’est en tout cas le voeu du Département qui a déposé un dossier de candidature pour le rachat de l’abbaye. Au mois de février dernier, la Ville de Nice, pour des raisons financières, avait décidé de se séparer de ce bâtiment. Au grand dam d’Éric Ciotti et de Christelle D’Intorni qui ont souhaité que le Département viennent protéger le patrimoine niçois. En se portant acquéreur, le Département s’engage à protéger ce site, symbole de la culture niçoise, classé monument historique.

Dans le cadre de sa politique GREEN Deal, la collectivité s'est portée acquéreur de ce bâtiment classé monument historique et propose d'y créer une Maison départementale du climat. Véritable centre de ressources, d’éducation, de sensibilisation et d’acculturation, ce sera un lieu qui visera à appréhender les enjeux climatiques d’aujourd’hui et de demain comme la fonte de neiges, la montée des eaux, la disparition de la biodiversité marine et terrestre, la sécheresse ou encore les enjeux de mobilité.