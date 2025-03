Nice : une rencontre événement du CJD autour de l’IA du vivant

Une rencontre grand format avec Cyril Dion, Asma Mhalla, Arthur Auboeuf, Théo Alves da Costa et Diana Sebbar sur le thème “Comment mettrons-nous les intelligences artificielles au service du vivant ? : c’est l’événement que propose le 18 avril à 18 heures à l’Allianz Riviera à Nice, le CJD Nice. Organisé avec le Crédit Agricole Provence Côte d'Azur, cette rencontre exceptionnelle rassemblera plus de 600 dirigeants, personnalités, chefs d’entreprise ainsi que les écosystèmes tech, transition écologique, RSE et entrepreneuriat (UPE06, Fondation Université Côte d’Azur, Passeport Transition, etc). (Photo DR : sur l'affiche de gauche à droite Diana Sebbar, Cyril Dion, Asma Mhalla, Arthur Auboeuf, Théo Alves da Costa).

Suite au succès rencontré en 2023 sur l'urgence climatique avec Cyril Dion au Parc Phoenix (250 personnes), le CJD monte encore d’un cran cette année et investit le grand stade niçois. Pour cette rencontre de l’IA du vivant, il décline plusieurs thématiques captivantes et invite des experts et des orateurs de renom pour les traiter. Une question centrale aussi : comment l’IA peut-elle être mise au service du bien-être global? L'IA transforme notre société, nos interactions et demain la vie en général. Les interventions et les discussions avec cinq personnalités engagées et passionnées, donneront l’occasion d'aller plus loin sur les répercussions de la vague IA et de progresser sur des sujets cruciaux tels que l’impact sur le climat, l’influence sur les prises de décisions, les avancées scientifiques, le soutien à la démocratie.

Concernant les intervenants, Cyril Dion est réalisateur, poète et écrivain engagé ; Asma Mhalla politologue, spécialiste Tech et Géopolitique ; Arthur Auboeuf, fondateur de Team for the Planet ; Théo Alves Da Costa, président de l’ONG Data for Good ; Diana Sebbar, ingénieur de recherches à UCA et directrice exécutive du 3IA Côte d’Azur.