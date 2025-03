Nice : une rentrée scolaire en uniforme

La rentrée scolaire dans les nouvelles tenues à Nice pour plus d’un millier d’élèves ! En novembre dernier, la ville de Nice s’était portée volontaire auprès du Ministre de l’Education Nationale pour expérimenter le port d’une tenue scolaire commune dans les écoles, estimant que celle-ci favoriserait l’égalité des chances. Aussi, à l’occasion de cette rentrée hier lundi, une tenue scolaire commune a été remise aux 1.100 élèves des 5 écoles publiques participant à l'expérimentation. (Photo crédit Ville de Nice / Julien Véran : à l’occasion de la rentrée scolaire Christian Estrosi, Maire de Nice, et Natacha Chicot, Rectrice de l'Académie de Nice ont remis la tenue scolaire commune aux enfants dont les écoles participent à l’expérimentation. Ici à l’école Ronchèse).

Quatre groupes scolaires (soit 5 écoles Fabron, Bon Voyage 1, Bon Voyage 2, Ronchèse et Bois de Boulogne) avaient été identifiés et sélectionnés et avaient validé en conseil d’école cette expérimentation qui durera deux ans. La tenue “d’été “ a donc été remise aux enfants le jour de la rentrée scolaire. Le kit comprend 4 Tee-shirts à manches courtes et 2 polos à manches courtes. Le kit “d’hiver” sera remis autour des vacances d’automne. Il comprend 1 sweat-shirt sans capuche à col rond ou 1 pull et 1 sweat-shirt à capuche.

Il est précisé que le coût du trousseau ne coûte rien aux familles car il est co-financé par la Ville de Nice et l’Education Nationale en charge à hauteur de 50% chacun. Pour la collectivité, le montant est de 104.000 euros, soit 80 euros par élève pour la Ville. La fabrication est 100% française. Le marché a été attribué à APF France Handicap. Les tissus sont biologiques labellisés. Les vêtements sont fabriqués par des professionnels de la confection textile et en partie par des personnes en situation de handicap.

A noter que plus de 34 000 enfants sont scolarisés à Nice dont 29.790 écoliers dans les écoles publiques : 10.741 enfants en maternelle, 19.049 enfants en élémentaire (dont 145 enfants en ULIS)