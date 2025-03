Nice : une station service multi-énergie inaugurée sur la Prom’

Une station multi-énergies sur la Promenade des Anglais : c’est ce que va inaugurer prochainement TotalEnergies sur son emblématique station-service niçoise “Relais des Pergolas”. Installée square Kirchner, face au 20 Bd René Cassin, la station a fait peau neuve et a été transformée en station multi-énergies. On y trouvera une recharge électrique ultra-rapide avec 4 emplacements de recharge Haute Puissance permettant de charger 80 % d’une batterie en moins de 20 minutes ainsi que des nouveaux carburants à plus faible empreinte carbone avec des distributeurs d’E85 et de GPL.

Le bâtiment a été également rénové pour intégrer les normes d’efficacité énergétique et la station est équipée de panneaux photovoltaïques pour réduire son empreinte tandis que le lavage de voitures se fait suivant un système de recyclage de l’eau. Un virage de TotalEnergies dans la transition énergétique.