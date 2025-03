Nice : une “Véloween” inspirée de la Zombie Bike Ride américaine

L'association Nice-à-Vélo organise une parade "Véloween" le 27 octobre, inspirée d'Halloween et de la célèbre Zombie Bike Ride américaine, pour sensibiliser le public aux dangers routiers auxquels sont confrontés les cyclistes et les piétons à Nice. Les participants sont invités à se déguiser de manière créative, en se basant sur leurs craintes en tant qu'usagers de la route. Cette initiative vise à mettre en lumière les comportements irresponsables des conducteurs, les infrastructures inadaptées et l'inaction des décideurs concernant la sécurité des cyclistes et piétons. Elle appelle à l'amélioration des infrastructures, à une application stricte des contrôles et à des campagnes de sensibilisation renforcées pour créer un environnement plus sûr pour les usagers vulnérables de la route à Nice.

Départ du quai Rauba Capeu. Décoration des vélos à partir de 18h30. Départ à 19h30