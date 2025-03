Nice : Uniqlo ouvre le centre commercial Iconic

Longtemps retardée, l’ouverture du centre commercial d’Iconic au coeur de Nice, près de la gare Sncf, est enfin annoncée avec l’entrée en scène d’Uniqlo. Cette marque de prêt à porter japonaise va ouvrir ses portes le 25 avril sur 1.500 m2 répartis en trois niveaux femme, homme et enfant. Ce sera son 28ème magasin en France et le second sur la Côte d’Azur (elle est présente à Polygone Riviera). Une trentaine de recrutements ont été opérés pour constituer l’équipe. L’ouverture sera marquée par la réalisation d’une fresque murale géante de 10 mètres de large sur 13 mètres de haut, qui a été confiée à l’artiste Brian Caddy, un enfant de la région. Ce sera l’une des plus grandes fresques jamais réalisée dans un de ses magasins en France. Elle sera dévoilée le jour de l’ouverture, dès 10 heures.

Uniqlo est une marque du Groupe Fast Retailing, groupe international de distribution d’habillement japonais qui conçoit, produit et vend les produits de 8 marques : Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory, PLST (Plus T) et Uniqlo. Avec des ventes mondiales de près de 19 milliards de dollars, c’est l’une des plus grandes sociétés de distribution d’habillement internationales.