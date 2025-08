Nice : Université Côte d’Azur lance son réseau d’alumni

Forte d’une communauté de plus de 350 000 anciens diplômés depuis sa création en 1965, Université Côte d’Azur souhaite fédérer ses alumni en créant son propre réseau “Université Côte d’azur Alumni”, une communauté qui accompagne les étudiants, anciens et diplômés tout au long de leur parcours professionnel. Le lancement de ce réseau d’alumni se fera à l’occasion d’un événement festif, une “fête des Alumni” à laquelle sont invités ses anciens étudiants. Elle aura lieu vendredi 9 juin à partir de 17h dans le parc du campus Valrose à Nice avec concert, animations, foodtrucks, détente et partage. Entrée gratuite – réservation obligatoire

“Université Côte d’azur Alumni”, a pour mission d’accompagner les étudiants et diplômés en donnant accès à des opportunités professionnelles, de faire bénéficier chaque membre de de l'expérience et du réseau des anciens, de créer du lien, des rencontres et des échanges, de faciliter l’accès aux services et à la communauté grâce à une plateforme digitale dédiée : annuaire et map des membres, outil de mentorat...