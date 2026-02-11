Nice, Valbonne, Vence, Gourdon, au palmarès azuréen des villes où il fait bon vivre

Quelles sont les villes françaises où il fait bon vivre en 2026? La start-up Ville de rêve, fondée en 2023 par Jérôme Devouge, a cherché à répondre à cette question et a relevé le challenge. A partir de 900 indicateurs issus de plus de 130 sources de données publiques et portant sur 20 thématiques (qualité de vie, sécurité, santé, dynamisme économique, adaptation au changement climatique, loisirs, sports, culture, coût de la vie…) elle a cartographié la douceur de vivre en France et a classé les villes, grandes, moyennes ou très petites où l'on peut trouver le meilleur rapport de qualité de vie. (Photo DR : Nice en tête des grandes villes azuréennes dans le classement "Ville de rêve").

A ce petit jeu, dans les Grandes et moyennes villes, c’est Nice qui arrive en premier dans les Alpes-Maritimes avec un score de 71/100, suivie de Cagnes-sur-mer (70), puis troisième sur le podium, Grasse (68). Viennent ensuite Antibes (63) et en 5ème position Cannes, plombée sur les critères d’insécurité et de coût de la vie, notamment de l’immobilier.

Dans la catégorie “Petites villes et bourg”, Ville de rêve place en tête Valbonne et Vence (70) et en seconde place, à égalité avec 69/100 , un lot de 7 communes : Sospel, Saint-Vallier-de-Thiey, Mouans-Sartoux, Bar-sur-Loup, Levens et Aspremont.

Pour les “Villages et hameaux”, Gourdon et Touët-sur-Var sont en tête (69), suivies de Sallagriffon et Guillaumes (68).

Si l’on rapporte ces résultats dans un classement national dominé par Vannes dans le Morbihan (87/100), Quimper dans le Finistère (86) et Besançon dans le Doubs (85), les positions sont un peu moins brillantes. Nice est en 10ème position sur 21 dans le classement des grandes villes et 2.271ème dans le classement général (35.000 communes). Elle se distingue par son climat ainsi que par le sport mais est plombée sur le point “risques naturels et technologiques”. Valbonne s’inscrit à la 2.410ème place au classement général et se distingue par son coût de la vie, sa météo, le sport et l’éducation. Quant à Gourdon, valorisée par sa météo, sa qualité de vie, la nature, elle pêche sur la culture et se classe nationalement à la 3.576ème position.