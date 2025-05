Nice : la Villa Masséna classée au titre de Monument historique

La Villa Masséna vient d’être classée au titre de monument historique par la ministre de la Culture Rachida Dati. C’est un classement que la ville attendait avec une protection de l'ensemble qui s'est renforcée d'étape en étape. Ainsi, les façades et toitures avaient été inscrites et protégées par un arrêté d’octobre 1975. Plus récemment, en novembre 2023, l’ensemble du site, comprenant la villa, sa cour, son jardin, ses clôtures, sa terrasse belvédère et le pavillon de la conciergerie, a été inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté officiel. Cette inscription avait étendu la protection à l’ensemble de la parcelle. (Photo DR : la Villa Masséna dans son écrin végétal).

Le classement de la Villa Masséna au titre des Monuments Historiques, qui vient d’être entériné, représente un niveau de protection supérieur à l’inscription. Ce classement englobe l’ensemble du bien, y compris les jardins, et permet un soutien financier accru pour l’entretien et la rénovation, ainsi qu’un contrôle scientifique et technique renforcé par la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC).

Véritable joyau architectural de la Belle Époque à Nice, la Villa Masséna fut construite entre 1898 et 1901 pour le prince Victor d’Essling, petit-fils du maréchal Masséna, par l’architecte danois Hans-Georg Tersling, l’un des architectes les plus reconnus de la Côte d’Azur à la Belle Époque. Devenue propriété de la Ville de Nice en 1919 grâce au don de la famille Masséna, elle est aujourd’hui un musée d’histoire locale consacré à l’art et à la vie niçoise du XIXe siècle à la Belle Époque.

“La Villa Masséna incarne non seulement la richesse du patrimoine niçois, mais aussi l’évolution de notre cité au fil des siècles” a commenté Christian Estrosi, le maire de Nice. “Ce classement marque une nouvelle étape pour la Villa. Il vient soutenir notre engagement pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine niçois. Il permet également de bénéficier d’une protection renforcée de l’édifice, d’un accompagnement par l’État pour toute restauration, et d’un accès facilité à des aides publiques précieuses pour assurer sa conservation."