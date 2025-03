Nice : vive les jeux vidéo avec le festival “Game is Art” au 109

Encore quelques jours pour découvrir au 109 à Nice, le lieu des nouvelles cultures, le festival UMANoid et “Game is Art”, le premier festival dédié à l’art du jeu vidéo. Grande exposition multi art, notamment dédiée à l’art contemporain, le festival UMANoid s’est ouvert le 24 mai et se prolonge jusqu’au samedi 13 juillet. Il a été accompagné de plusieurs grands événements organisé avec les écoles d’art de Nice. C’était NEXTgen fin juin avec l'école e-artsup de Nice, c’est le Festival “Game is Art”, jusqu’à samedi 13 juillet avec Isart, la grande école du jeu vidéo.

Depuis le 1er juillet, "Game is Art" met en lumière les créations de prestigieux studios comme Ubisoft, Arkane Studios, Microids et UnJeNeSaisQuoi, qui sont à l’origine de jeux emblématiques comme Prince of Persia (the Lost Crown), Deathloop, Les Fourmis ou encore Flint. Au total, une centaine de concept-arts sont présentés. Afin de découvrir les coulisses de la création de jeux vidéo, des trailers et making-of sont également projetés, des tables rondes et conférences sur les disciplines artistiques impliquées dans les jeux vidéo sont proposées et des sessions e-sport font bouger petits et grands. Le tout dans une ambiance festive et conviviale avec notamment des soirées animées par DJ David Bagel. Pour les amateurs, à ne pas manquer.