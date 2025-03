Nice : Volumic 3D, spécialiste de l’impression 3D, va s’agrandir

Volumic 3D, le spécialiste de l’impression 3D à Nice continue à se développer et à innover relève Invest in Côte d'Azur. La société fondée par Stéphane Malausséna annonce ainsi un agrandissement et une rénovation de ses installations actuelles situées dans le quartier de Riquier à Nice. En parallèle, elle se prépare à introduire sur le marché de nouvelles machines d’impression 3D qui vont enrichir sa gamme de produits. Autre axe central de sa stratégie de développement : la contribution à la décarbonation de l’industrie avec l’utilisation de matériaux recyclés et l’optimisation de ses processus pour minimiser l’impact environnemental. Des produits, des innovations et des recherches de nouveaux partenariats qu’elle présente au salon Global Industrie aujourd’hui lundi 25 mars et demain mardi.