Nice : Wever lauréate du programme Propulse d’innovation pour les transports

Une belle distinction pour la startup niçoise de mobilité participative Wever : elle est lauréate de la troisième édition du programme Propulse de l’Agence de l’Innovation pour les Transports dans la catégorie Multimodalités et Intermodalité. Il s’agit d’un programme d’accompagnement de neuf mois. Fondée en 2015, Wever a développé une plateforme de mobilité participative, permettant à chacun de contribuer à l’amélioration des solutions de transport existantes et à la création de nouvelles options plus efficaces. So approche unique repose sur la facilitation de plans de mobilité adaptés, des enquêtes interactives, et des campagnes d’accompagnement au changement de comportement.