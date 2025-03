Nicox : le départ de Michele Garufi, co-fondateur et ancien Pdg

Le départ chez Nicox à Sophia Antipolis d’un de ses grands co-fondateurs et longtemps Pdg : celui de Michele Garufi. Après presque 30 ans au service de l’entreprise qu’il a co-fondée en 1996, il quitte le poste d'administrateur qu’il avait conservé après avoir quitté la présidence de la société en 2022. Au Conseil d’administration, il est remplacé par Christine Placet, Directrice Financière chez Theranexus. Précédemment Directrice Générale de Horama et Trophos, elle est particulièrement expérimentée dans l’industrie des biotechnologies.

“Après de nombreuses années au service de Nicox, c’est le moment idéal pour passer la main à une nouvelle génération de dirigeants” a déclaré Michele Garufi. ”Avec Damian Marron nommé Président du Conseil et Gavin Spencer, nommé Directeur Général plus tôt cette année, nous disposons d’une équipe de direction talentueuse et dynamique qui a dirigé des entreprises à travers des phases critiques de développement et exécuté des transactions financières majeures.” A eux de mettre à profit le potentiel de NCX 470 pour améliorer le traitement du glaucome.

Le NCX 470 est aujourd’hui le principal programme en développement clinique de Nicox, qui, historiquement, a été l'une des startups phares de la technopole dans les années 2000 et a levé plus plusieurs centaines de millions d'euros au fil des ans. Il s’agit d’un nouveau collyre bimatoprost donneur d’oxyde nitrique, pour la réduction de la pression intraoculaire chez les patients atteints de glaucome à angle ouvert ou d’hypertension oculaire. Le NCX 470 attend les premiers résultats du deuxième essai clinique pivotal de phase 3, Denali, au deuxième semestre 2025 pour une mise sur le marché américain notamment.