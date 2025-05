No Finish Line à Nice : le défi est lancé jusqu’à dimanche soir

La No Finish Line bat son plein à Nice. Le défi, lancé mercredi, court jusqu’à dimanche soir et demain, samedi à 8h30, Christian Estrosi viendra partager ce moment d’engagement solidaire en faveur des enfants défavorisés ou malades niçois. Chacun peut participer à ce qui se présente avant tout comme une aventure humaine. Il suffit de venir courir ou marcher sur un circuit sécurisé d'environ 1km et ouvert 24h/24 pendant 5 jours et 4 nuits sur le quai des Etats-Unis. (Photo DR : les élèves de CE2 de l’école Saint-Charles à Nice qui ont participé au défi avec le soutien de la société digitale niçoise Indigen Solutions).

A l'issue de la No Finish Line®, les kilomètres parcourus par l'ensemble des participants sont comptabilisés et les organisateurs font le pari de verser 1 euro par kilomètre parcouru pour des projets en faveur des enfants grâce à leurs sponsors, aux inscriptions, aux donateurs, aux équipes à 1€/km. Un exemple de participation aujourd’hui vendredi avec les élèves de CE2 de l'école St Charles à Nice qui ont joué la solidarité, le partage et le dépassement de soi. Les élèves ont ainsi franchi leur objectif de 500 km. Ils ont parcouru 571 km, ce qui représente 571 euros reversés à des associations venant en aide aux enfants… Une participation qui a pu se faire grâce au sponsoring local. Ici, une société du numérique, Indigen Solutions, la “Digital Kitchen” niçoise.

Le record de l’an dernier de la No Finish Line niçoise va-t-il être battu ? En 2024, le défi solidaire avait comptabilisé 5.837 participants, 101.892 km parcourus avec à la clé autant d’euros reversés pour financer des projets en faveur des enfants défavorisés ou malades. Des chiffres à battre d’ici dimanche soir.