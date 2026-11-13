Noël Amenc : “Le patrimoine culturel est le grand oublié de l’économie du climat”

Pour sa dernière conférence en tant que professeur de l’EDHEC, le spécialiste de la finance climatique a insisté sur un autre effet dévastateur du changement de climat : la destruction des biens culturels, rarement prise en compte dans le calcul économique.

La soirée Art & Climat, organisée mardi par l’EDHEC Climate Institute et l’association Campus delle Arti sur le campus niçois de la business school avait une saveur particulière : elle marquait la dernière conférence de Noël Amenc en tant que professeur de l’école, avant son départ à la retraite le 1er décembre. Docteur en finance, fondateur de l’EDHEC-Risk Institute puis de Scientific Beta, ancien directeur de l’EDHEC Climate Institute et coordinateur des politiques climatiques de l’école, il a consacré ces dernières années à relier finance et climat. Son fil conducteur : mesurer les conséquences financières du réchauffement, les intégrer dans les décisions d’investissement et distinguer les portefeuilles qui affichent de bons indicateurs de ceux qui ont un impact réel. (Photo WTM : Noël Amenc passionnant et très convaincant).

Menaces sur le patrimoine mondial

Ce soir-là, il a fait converger cette expertise avec sa passion grandissante pour l’art, qu’il présente comme sa “reconversion”. Selon lui, la destruction des biens culturels n’est tout simplement pas “pricée” : l’économie du climat, née de la réflexion sur les ressources naturelles, repose sur l’hypothèse qu’un bien détruit peut être remplacé par un autre. “On ne substitue pas Rome à Berlin, on ne substitue pas Venise à Port-Grimaud”, a-t-il lancé.

Les chiffres présentés, issus des travaux de l’EDHEC Climate Institute, sont alarmants. En Europe, 43 % des sites classés par l’Unesco obtiennent une note de risque climatique comprise entre D et G, sur une échelle allant de A à G, principalement en raison des inondations et des incendies. Par ailleurs, 60 % des biens culturels remarquables du continent ne sont pas réellement protégés contre le changement climatique, et pourraient avoir disparu ou être irrémédiablement endommagés d’ici 2100 ou 2150.

Noël Amenc a détaillé les principales menaces. L’humidité ravage peintures et fresques, ce qui expose particulièrement l’Italie, dont les fresques ne peuvent être déplacées. Les stress hydrique et thermique fragilisent les fondations, les mosaïques et les sites archéologiques. Les pluies acides attaquent le calcaire, matériau de 90 % des statues extérieures. Même la musique n’est pas épargnée : un orchestre symphonique mobilise plus de 750 espèces végétales et animales pour la fabrication de ses instruments, une ressource menacée par l’érosion de la biodiversité. Il a aussi pointé l’absence de programme de protection et de financement de l’Unesco pour les sites qu’elle classe.

La stratégie de l'EDHEC

Ces travaux illustrent la stratégie de l’EDHEC, que Noël Amenc a défendue tout au long de ses vingt-cinq ans dans l’école : faire une recherche “qui a comme objectif d’être applicable et de servir”. “La question climatique est une question où les scientifiques ne doivent pas se contenter de décrire, de publier, ils doivent s’engager”, a-t-il insisté. L’Institut du climat a ainsi développé, avec une start-up franco-tunisienne, Climate Innov, un système qui calcule en quelques minutes, au lieu de trois heures environ, la propagation d’un feu de forêt pour aider les pompiers à se positionner. L’outil a été mis gratuitement à disposition du SDIS l’été dernier, et le sera l’an prochain à leurs homologues italiens.

L’EDHEC a aussi créé Scientific Climate Ratings, présentée comme la première agence européenne de notation du risque climatique régulée par l’ESMA. Elle a déjà évalué l’impact du risque physique sur le PIB par habitant de l’ensemble des pays développés, et publiera début 2027, gratuitement et sans leur accord préalable, la note climatique des 5 000 premières entreprises cotées au monde. “Qu’elles le veuillent ou non”, ces notes permettront aussi de juger si les investisseurs protègent bien l’épargne et les retraites à long terme. Les revenus tirés des entreprises financent en retour des travaux d’intérêt général, comme cette notation des sites culturels.

L’engagement de l’école s’étend désormais à la culture. Depuis deux ans, l’EDHEC soutient Campus delle Arti, une association qui ouvre aux jeunes musiciens, quels que soient leurs moyens, l’accès aux meilleurs professeurs et masterclasses. Elle s’associe aussi au Maggio Musicale Fiorentino et au conservatoire de Vérone pour créer un prix sans droits d’inscription, destiné aux talents émergents. Elle sera en outre partenaire de la partie française de la tournée européenne de La Scala de Milan. La soirée s’est d’ailleurs conclue par un concert du pianiste Quentin Wächter et du violoniste Francesco Finazzi, lauréats du Prix Campus delle Arti 2025, autour d’un programme consacré à l’eau, aux villes d’art et à la résilience. Art et climat, même combat !