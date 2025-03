Noms de domaines : Eric Lantonnet (DGS Monaco) élu administrateur de l’Afnic

Un chef d’entreprise monégasque, Eric Lantonnet a été élu administrateur de l’Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération), lors de l’assemblée générale de l’association qui s’est tenue au Campus Cyber à Paris. A cette occasion, il a été en effet procédé au renouvellement de 2 membres élus du Conseil d’administration de 10 membres : Eric Lantonnet avec DGS Monaco (cette société remplace GANDI) pour le collège “Bureaux d’enregistrement” et Nicolas Pawlak, fondateur de Red Flag Domains, pour le collège “Utilisateurs”.

L’Afnic est l’office d’enregistrement désigné par l’État pour la gestion des noms de domaine en .fr. L’association gère également les extensions ultramarines .re (Île de la Réunion), .pm (Saint-Pierre et Miquelon), .tf (Terres australes et antarctiques Françaises), .wf (Wallis et Futuna) et .yt (Mayotte). Elle est également l’opérateur technique de registre d’entreprises et collectivités ayant choisi d’avoir leur propre extension, telle que .paris, .bzh, .alsace, .corsica, .mma, .ovh, .leclerc ou .sncf.