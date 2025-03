Nouveau gouvernement : la “surprise” Philippe Tabarot aux Transports

La surprise Philippe Tabarot. C’est ce qu’a apporté particulièrement sur la Côte d’Azur, le nouveau gouvernement présenté mardi soir par François Bayrou. Non que sa nomination aux Transports ne corresponde pas à son cercle de compétences. Mais son nom n’était pas apparu dans la volée des personnalités potentiellement ministrables qui a circulé depuis la prise de fonction du nouveau Premier ministre. Philippe Tabarot lui-même s’est déclaré surpris. (Photo DR : Philippe Tabarot, sénateur, en compagnie de Renaud Muselier, président de la Région Sud).

Rapporté par Nice-Matin, le sénateur LR des Alpes-Maritimes avoue même qu'il a appris sa nomination "à la télé". Il était chez lui lors de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement et se rappelle que s'il avait eu Bruneau Retailleau au téléphone quelques jours auparavant, il ne s'agissait que d'une option qui avait été évoquée, sans plus, et en tout cas sans confirmation.

Cette nomination a été bien accueillie dans le département des Alpes-Maritimes. Sur X, Anthony Borré, premier adjoint au maire de Nice, fait valoir “un atout considérable pour le développement des transports dans notre pays". Sur ce même réseau, Charles-Ange Ginesy, président du Département, souligne "son engagement de longue date pour la sécurité et l’amélioration des mobilités”. Pour Renaud Muselier, c’est “enfin un ministre pour le Sud, et pas n’importe qui : Philippe Tabarot ! Élu de proximité, grand connaisseur de la vie politique, sénateur reconnu dans son domaine de compétences : les transports. Un excellent choix pour la France", s’exclame le président de Région Sud.

Agé de 54 ans, le nouveau ministre, frère de Michelle Tabarot, ex-maire du Cannet et député azuréenne, Philippe Tabarot a commencé sa carrière politique comme conseiller municipal de Cannes en 1998. En 2001, élu au Conseil général des Alpes-Maritimes dans le canton Cannes Centre, il devient le benjamin du conseil départemental. Après deux tentatives infructueuses de prendre la mairie de Cannes (2008 et 2014), il est élu en 2015 au conseil régional PACA sur la liste de Christian Estrosi et devient vice-président du Conseil régional chargé des transports, de l'intermodalité et de la sécurité. Une fonction qu'il quitte en 2021 après avoir été élu sénateur des Alpes-Maritimes tout en gardant son intérêt pour la question des transports. C'est aujourd'hui au niveau ministériel qu'il agira.