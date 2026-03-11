Deux nouveaux Bib Gourmands Michelin dans les Alpes-Maritimes

Le Guide Michelin 2026 a attribué deux nouveaux Bib Gourmands dans les Alpes-Maritimes, portant à neuf le nombre d’établissements distingués dans le département. Les inspecteurs ont retenu L’Orangerie à Menton et le Café des Musiciens à Nice, deux adresses qui incarnent l’esprit de cette récompense : une cuisine de chef très soignée, avec une forte identité culinaire, mais à des prix encore accessibles. Mauvaise nouvelle en revanche du côté des étoilés azuréens : avant la grande cérémonie des étoiles 2026 le 16 mars à Monaco, le Guide Michelin a annoncé hier mardi à l’AFP sa série de rétrogradations : dans les Alpes-Maritimes, Le Figuier de Saint-Esprit de Christian Morisset à Antibes perd son étoile (il l'avait depuis 16 ans) et retombe à une recommandation. (Photo DR).

Le Café des Musiciens, nouveau Bib Gourmand niçois, dans le quartier des Musiciens, illustre l’esprit du bistrot contemporain. Aux commandes, le chef australien Christopher Edwards, accompagné de Charlotte en salle, propose une cuisine de marché très saisonnière, avec une carte courte qui évolue au gré des arrivages. Terrine aux figues, tripes niçoises ou saucisse du Périgord à la fregola sarda témoignent d’une cuisine simple en apparence mais très précise dans les cuissons et les saveurs, dans une ambiance conviviale de bistrot de quartier.

L’Orangerie à Menton, s’impose quant à lui comme l’une des nouvelles pépites gastronomiques de la ville. Derrière une façade discrète, le chef japonais, ancien bras droit de Bruno Cirino à l’Hostellerie Jérôme, propose une cuisine méditerranéenne moderne enrichie de touches nippones. Les inspecteurs Michelin saluent la qualité des produits, souvent issus du circuit court, et la précision des assaisonnements. Parmi les plats emblématiques figurent les cœurs d’artichauts à la barigoule avec chips de jambon, le tataki de saumon et légumes marinés ou encore le contre-filet relevé au yuzu kosho.

Si ces deux tables séduisent Michelin, c’est aussi pour leur excellent rapport qualité-prix. À Nice, le Café des Musiciens propose des formules déjeuner autour de 24 à 28 euros, tandis que L’Orangerie offre à Menton une cuisine proche du niveau gastronomique à des tarifs encore maîtrisés. Deux adresses qui confirment la vitalité de la scène culinaire azuréenne et illustrent parfaitement la philosophie du Bib : rendre la grande cuisine accessible.