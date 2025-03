Nouvel épisode méditeranéen : le Paris-Nice change son parcours samedi

Un nouvel épisode méditerranéen en vue sur la Côte d’Azur à partir de ce vendredi dans l’après-midi. S’il est annoncé comme moins violent que celui de la semaine dernière, jusqu’à 100 mm de pluie sont attendus. De la pluie mais aussi de neige à partir de 1.200 mètres. Des prévisions météo qui ont conduit les organisateurs du Paris-Nice à changer le lieu d’arrivée de la course samedi. Pour la 7ème étape, il était prévu de relier Nice à Auron (1.600 m) en passant par la Colmiane (1.500 m). Aussi, pour éviter les hauteurs qui risquent fort d'être enneigées, le parcours a été raccourci et l’arrivée se fera un peu plus bas, à La Madone d’Utelle, à 1.165 m. En espérant que la météo ait visé juste et que la neige ne tombera pas plus bas…