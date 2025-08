La nouvelle chaîne MonacoTV se présente au MIPTV de Cannes

Avec MonacoTV, la Principauté disposera bientôt d’une chaîne de télévision généraliste. Cette nouvelle chaîne, qui sera lancée le 1er septembre 2023, a été présentée à l’occasion du MIPTV à Cannes par son directeur général Salim Zeghdar. Il en a dévoilé la ligne éditoriale, les thématiques traitées, son financement, son budget. MonacoTV viendra ainsi concrétiser une entrée dans le réseau TV5 Monde actée en décembre 2021. L'idée est de faire rayonner la Principauté à l’international en traitant de sujets qui ne se limiteront pas à ses frontières.

Côté programmes, il est prévu un journal télévisé quotidien de 30 mn, tandis que, parmi les sujets abordés, questions environnementales ainsi que sport et art de vivre sur la Riviera seront privilégiés. La chaîne, sous statut de SAM (Société Anonyme Monégasque) aura une activité commerciale et sera également financée par l’Etat avec un budget conséquent (15 M€ pour les quatre mois de 2023). Elle dispose de studios dernier cri à Fontvieille où travaillent actuellement 20 personnes. Un effectif qui montera à 50 en septembre pour l’ouverture, puis à 80 personnes. A noter au poste de directrice générale adjointe, Nathalie Biancolli qui a piloté les programmes pour TF1 et France Télévisions.