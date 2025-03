Nouvelle Croisette à Cannes : la réinvention de la légende patientera

La Croisette réinventera sa légende un peu plus tard. La Mairie de Cannes l’a fait savoir en annonçant le nouveau calendrier des travaux de la mythique promenade. Initialement prévus de novembre 2024 à fin 2025, les travaux d'embellisement et de réaménagement seront décalés avec un lancement à l’automne 2026. Un report de deux ans. David Lisnard, le maire, en a donné aussi la raison : des nouveaux prélèvements de l’État sur les finances de la commune (une nouvelle ponction qui se traduit par un prélèvement à hauteur de 18 M€ dans les finances de la ville d’ici la fin du mandat en cours), et des devis d’entreprises trop élevés, plus que les estimations de l’appel d’offres. (Photo DR : Les arbres de la Croisette, qui font partie à part entière du patrimoine végétal de la ville, seront conservés, et la végétation amplifiée pour donner au site un caractère luxuriant).

Un programme déjà largement engagé

C’est ce qui l’a poussé à reporter les travaux de surface de la Croisette pour tenir les comptes strictement. Engagé en 2017, ce programme d’embellissement et de réaménagement de la Croisette, le plus vaste depuis les années 60, a déjà largement commencé. L’objectif : proposer un espace public qualitatif, à l’image de la réputation mondiale de la ville et à la hauteur de la vocation haut de gamme, événementielle et conviviale de cette artère.

Reste à réaliser les travaux de requalification complète de la surface

Après l’élargissement des plages, la suppression de plages privées au profit d’une plus grande plage publique, l’harmonisation des établissements balnéaires et la restructuration de l’ensemble des réseaux souterrains humides, il reste aujourd’hui à réaliser les travaux de requalification complète de la surface du boulevard. Les travaux les plus “visibles” qui vont des pieds d’immeubles jusqu’au muret côté mer, pour l’embellir, le rendre plus accessible, mieux le sécuriser, améliorer l’éclairage et renforcer la végétation. Suite à ce report, les investissements 2025 vont donc être recalibrés et orientés vers d’autres opérations, moins onéreuses et dans toute la ville dont, concernant le secteur Est, la réfection de la place Lamy.

Un appel d’offres sera relancé

Le projet Croisette n’est pas abandonné. Les travaux de modernisation et d’embellissement de la surface du boulevard seront effectifs à partir de l’automne 2026, explique la ville. La municipalité relancera donc prochainement une procédure de mise en concurrence, avec le nouveau phasage. Et d’expliquer que le montant des offres reçues pour la première tranche des travaux de surface de la Croisette étant nettement supérieur aux estimations initialement réalisées par le maître d’œuvre, il s’agit d’optimiser les coûts et de préserver les contribuables cannois. En espérant que le décalage dans le temps des procédures d’appels d’offres puisse accéder à des propositions de prix raisonnables, la légende patientera.