Nouvelle étape pour l’Office de Tourisme du Pays de Grasse

Le Pays de Grasse crée une Société Publique Locale pour accompagner son développement touristique. Les vingt-trois communes de la communauté d’agglomération ont choisi de transformer leur Office de Tourisme en Société Publique Locale (SPL). Né en 1907 dans un format associatif, il était devenu office de tourisme unique communautaire en 2018 dans le cadre de la Loi NOTRe. Il franchit aujourd’hui une nouvelle étape avec l’objectif de renforcer la stratégie touristique et de s’adapter aux évolutions des attentes des visiteurs. Cette nouvelle structure, dirigée par Jérôme Viaud, président de la CAPG, devrait permettre de développer une approche plus commerciale, d’intensifier les coopérations avec les acteurs économiques locaux et de mieux valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire.