Nouvelle gouvernance médicale pour le CHU de Nice

Une nouvelle gouvernance pour la Commission Médicale d’Établissement (CME) du CHU de Nice. Le Professeur Nicolas Chevalier a été élu hier mardi 25 novembre, président de la CME, tandis que le Docteur Stéphane Litrico a été reconduit dans les fonctions de vice-président. Cette élection consacre une gouvernance médicale expérimentée pour accompagner la transformation du Centre Hospitalier de Nice. (Photos DR : le Pr. Nicolas Chevalier -à gauche- et le Dr Stéphane Litrico).

La Commission Médicale d'Établissement (CME) est une instance capitale au sein du CHU de Nice, tout comme dans chaque établissement public de santé français. Elle représente l'organe institutionnel principal de la communauté médicale, pharmaceutique et odontologique de l'hôpital et remplit un rôle consultatif et stratégique. Cette gouvernance s'inscrit ainsi dans un modèle de gouvernance médico-centrée, mis en place depuis janvier 2023 sous la direction générale de Rodolphe Bourret. Le modèle décentralise le pouvoir décisionnel vers les pôles et les médecins, en responsabilisant la communauté médicale au plus près du terrain.​

Le Pr Nicolas Chevalier, nouveau président de la CME, est Chef de Service du Département d’Endocrinologie, Diabétologie & Reproduction du CHU de Nice. Il exerce depuis plus de vingt ans au sein de l’établissement et possède une solide expérience de l’exercice clinique, ayant dirigé de janvier 2022 à septembre 2025 le pôle Digestif – Urologie – Chirurgie de Transplantation – Endocrinologie – Nutrition. Reconnu pour son expertise clinique et son leadership, il entend placer le dynamisme et l’innovation au cœur de sa mandature pour accompagner la transformation du CHU de Nice.

Le Dr Stéphane Litrico est un neurochirurgien reconnu du CHU de Nice et spécialiste de la chirurgie du rachis. Il occupe la fonction de vice-président de la CME pour un nouveau mandat, après y avoir déjà servi avec engagement au cours de la mandature précédente. Il assurera la continuité des travaux engagés et contribuera au renforcement du pilotage opérationnel et stratégique de la gouvernance médicale.