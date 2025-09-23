NRJ Music Awards 2025 : la liste des nommés à découvrir

La cérémonie des NRJ Music Awards 2025, présentée par Nikos Aliagas, revient pour une 27e édition vendredi 31 octobre à 21 heures au Palais des Festivals de Cannes. De Damiano David à Helena, en passant par Lady Gaga et Stromae, la liste des nommés de cette nouvelle édition est maintenant disponible sur le site web de NRJ. On y retrouve près de 70 artistes réunis dans 13 catégories. Le public aura jusqu’au 31 octobre 12h00 pour désigner son artiste ou titre favori sur le site NRJ et l'application NRJ. Rendez-vous est donné le soir-même sur TF1 et NRJ pour découvrir les résultats et le palmarès des NRJ Music Awards 2025.

“À l'échelle internationale, Alex Warren domine ces nominations, confirmant ainsi son ascension fulgurante”, est-il avancé. ”Deux stars des platines font également partie des artistes les plus cités dans cette liste de nommés. David Guetta, qui prendra d’assaut le Stade de France en juin prochain, est en lice pour le titre de “Social Hit” grâce à son remix de “Golden” issu du film KPop Demon Hunters. Il retrouve DJ Snake dans les catégories “Collab'/duo International" et DJ. “ Dans la liste évidemment beaucoup d’autres noms connus. Autant d’artistes qui, pour une bonne part, seront à Cannes le 31 octobre.